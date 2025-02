Serie D. La Sancataldese battuta di misura 1-0 dal Pompei: la decide De Luca

Una rete di De Luca dopo 38 minuti di gioco ha permesso al Pompei di battere la Sancataldese in un confronto nel quale i verdeamaranto di Orazio Pidatella hanno comunque disputato una prestazione apprezzabile al netto del valore degli avversari.

Peccato solo per alcune occasioni come quella di Bonilla, sullo 0-0, che non è stata sfruttata a dovere. La Sancataldese ha tentato di rimettere in piedi il match ma il Pompei, una volta acquisito il vantaggio, ha potuto gestire meglio la gara sul piano tattico di quando non le accadesse quando il risultato era invece fermo sullo 0-0.

Ovviamente grande la delusione in casa di una Sancataldese che pensava di poter in qualche modo fare almeno un punto e che invece ha dovuto fare i conti con una sconfitta che brucia parecchio. Il vantaggio del Pompei ha rappresentato una sorta di spartiacque in quanto la rete dell’1-0 ha dato vigore ed energia ai padroni di casa nonostante nel secondo tempo i verdeamaranto abbiano tenuto il gioco sotto controllo. Da rilevare le prestazioni di Montaperto e del giovanissimo Viscuso che hanno dato verve e vivacità al gioco di una Sancataldese alla quale è mancato il gol, che non arriva.

E domenica prossima il derby con la Nissa al Valentino Mazzola per un confronto destinato ad uscire come sempre fuori da ogni pronostico, fermo restando che la Sancataldese dovrà cercare contro i cugini biancoscudati di fare punti e, perché no, tornare al gol perché la posta in palio, per la società del presidente La Cagnina, è veramente alta a questo punto della stagione. (foto Sancataldese Calcio Official – Vincenzo Bonelli)