Serie D. La Nissa a Pompei per vendicare la sconfitta dell’andata e conquistare i 3 punti per salire ancora in classifica

E’ una Nissa che, dopo aver fatto il pieno di punti in casa, cerca di restare prolifica anche in trasferta. Domenica l’avversario che il calendario le mette di fronte è il Pompei. All’andata al “Tomaselli” i campani si imposero 0-2. Pertanto, l’obiettivo della squadra di Giovanni Campanella, in questa giornata del girone di ritorno, è di conquistare i tre punti vendicando la sconfitta inflittale all’andata.

C’è tuttavia da fare i conti con un Pompei che vuol uscire fuori da un periodaccio che l’ha fatto scivolare in zona play out. La Nissa sta bene, il morale della squadra è alto, diversi suoi elementi stanno crescendo a vista d’occhio, altri stanno confermando qualità che ne fanno potenziali riconferme anche per la prossima stagione.

Insomma, il gruppo c’è e sta anche girando bene dimostrando carattere, spirito di sacrificio e capacità di reazione. Tutto questo indice ad un cauto ottimismo in vista di questa sfida che sembra sulla carta facile, ma che tale non è.

La società campana s’è rinforzata con diversi giocatori che, in queste ultime ore, sono stati tesserati; il Pompei ha compiuto uno sforzo economico non indifferente per rimettere mano alla rosa della prima squadra e tornare a lottare per la salvezza. La Nissa ha in Diaz e nello stesso Bonanno frecce importanti di un arco nel quale possono scagliare frecce non meno decisive Rotulo, Maltese e Pagano.

Il Pompei punterà sul fattore campo e sul carattere dei suoi giocatori per provare a fare risultato contro una Nissa che è chiamata a dare segnali ulteriori di crescita in campi difficili come quello di Pompei. Campanella, di certo, non vuol fermarsi e punta ad uscire imbattuto da questa trasferta campana nella quale avrà il vantaggio di poter schierare un undici già abbastanza collaudato.

Per la Nissa, sesta in classifica con 33 punti, l’occasione per allungare in classifica e provare ad avvicinare una delle prime cinque squadre in classifica del girone I di serie D. Arbitrerà Andrea Prencipe di Tivoli. (Foto Claudio Vicari – Nissa Fc)