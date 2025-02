Serie D. I ringraziamenti della società Nissa alle forze dell’ordine per il servizio di sicurezza e alla società della Sancataldese per l’ospitalità

La Nissa FC, al termine del derby pareggiato 1-1 con la Sancataldese, ha espresso un sentito ringraziamento a tutte le forze dell’ordine – Polizia di Stato, Carabinieri e tutte le unità impegnate – per il prezioso servizio di sicurezza garantito prima, durante e dopo il derby Sancataldese-Nissa.

“L’organizzazione del controllo, avviata già da Caltanissetta, è stata impeccabile – si legge in una nota della società – e ha permesso lo svolgimento della gara in un clima sereno, evitando qualsiasi criticità tra le tifoserie. Un ringraziamento speciale va anche alla società Sancataldese per l’ospitalità ricevuta. La dirigenza, lo staff e l’intero ambiente verdeamaranto, ci hanno accolto con grande cortesia e professionalità, rendendo questa giornata sportiva ancora più piacevole.

È stato bello e nello stesso tempo commovente condividere con loro questi novanta e più minuti di passione calcistica. Un plauso, infine, va anche ai tifosi di entrambe le squadre, che hanno dimostrato maturità e rispetto reciproco. Gli sfottò, parte integrante del gioco e della rivalità sportiva, sono rimasti nei limiti della correttezza, senza mai sfociare in episodi spiacevoli o offese personali. Siamo certi che il prossimo anno Nissa e Sancataldese potranno nuovamente affrontarsi in altri affascinanti derby, sempre all’insegna dello sport e della lealtà. Questo è il calcio che ci piace!”.