Serie D. I ringraziamenti della Nissa al Pompei per la splendida accoglienza ricevuta in terra campana

La società Nissa ha inteso esprimere tutta la propria gratitudine alla società del Pompei per l’accoglienza ricevuta in occasione della sfida di domenica. In una nota ufficiale la società biancoscudata, rivolgendosi a quella campana, ha sottolineato: “

La NISSA F.C. desidera esprimere il proprio più sincero ringraziamento all’FC Pompei per la splendida accoglienza ricevuta in occasione della gara disputatasi oggi in terra campana. Abbiamo riscontrato grande affetto e professionalità da parte di tutti, dai dirigenti agli addetti ai lavori, fino allo staff della squadra.

Un ringraziamento speciale va anche alla società del Pompei, che ha dimostrato come nel calcio la sportività e la professionalità siano valori fondamentali. Questi principi rappresentano le uniche vere medicine contro la violenza, permettendo di vivere il calcio con passione e rispetto reciproco”.