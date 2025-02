Serie D. Derby Sancataldese – Nissa posticipato di mezz’ora (ore 15). A gonfie vele la prevendita dei biglietti per i tifosi verdeamaranto

Novità per il derby di domenica. La prima è che la Lega Nazionale Dilettanti ha ratificato la richiesta delle società Sancataldese Calcio e Nissa di posticipare l’orario della partita di domenica allo stadio “Valentino Mazzola” di San Cataldo.

La gara, valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie D, Girone I, si disputerà alle ore 15:00 anziché alle 14:30. Questa modifica è stata concordata per venire incontro alle esigenze di entrambe le squadre.

Inoltre la Sancataldese ha reso noto che sta procedendo a gonfie vele la prevendita per il “derby” di domenica 23 febbraio al Valentino Mazzola con Sancataldese – Nissa. I tifosi della Sancataldese fin qui hanno risposto alla grande all’appello della società a sostenere i propri beniamini, polverizzando in poche ore più del 50% dei tagliandi disponibili.

In casa Nissa, invece, hanno fatto sapere che, per la partita di domenica prossima, ai tifosi biancoscudati interessati all’acquisto dei biglietti la Nissa comunicherà tutte le informazioni dopo la consueta riunione di pubblica sicurezza, prevista per la tarda mattinata di venerdì. (foto Claudio Vicari Nissa FC)