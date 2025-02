Serie D. Annuncio della Sancataldese per la gara con la Vibonese: “I nostri tifosi potranno usufruire della tribuna coperta”

A causa delle avverse condizioni meteo previste per la giornata di domenica, la società Sancataldese ha informato con nota ufficiale che i propri sostenitori potranno usufruire della tribuna coperta in occasione della sfida casalinga con la Vibonese.

Si tratta di un gesto di grande sensibilità da parte della stessa società verso i propri tifosi che, in tal modo, potranno assistere alla partita nel settore di tribuna coperta del “Valentino Mazzola”.

Per la fondamentale gara con la Vibonese la società conta di avere l’appoggio del maggior numero di tifosi possibile. La formazione calabra, infatti, lotta per i posti alti della classifica e quindi verrà a San Cataldo con il chiaro intento di vincere. La Sancataldese, tuttavia, non può permettersi passi falsi, e conoscendo il proverbiale cuore della tifoseria verdeamaranto, c’è da giurarci che domenica non farà mancare il proprio sostegno alla sua squadra dal primo all’ultimo minuto.