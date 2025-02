Seconda Categoria. Real Gela “furia” forza 8; sconfitte per Riesi e Atletico Nissa; l’Amo Gela resta seconda

Nel campionato di Seconda categoria, girone G, non mancano mai le emozioni. Negli anticipi del sabato sconfitta casalinga per l’Atletico Nissa. La squadra del presidente Salvatore Messina ha ceduto in casa contro la Sanconitana 0-1 in un match che purtroppo ha visto i nisseni andare sotto con il gol di Amato e non riuscire più a recuperare il match che avrebbe dovuto rimettere i nisseni in corsa per i play off e che, invece, li ha visti uscire battuti dal “Tomaselli”.

Vittoria netta per il Real Gela che ha travolto 8-0 il Crisas Assoro con 6 gol di Di Stefano e reti di Ardore e Caci. Con le sei reti segnate alla Crisas, Di Stefano è ora arrivato a quota 20 in classifica marcatori. Ha invece riposato l’Amo Gela che è rimasto secondo in classifica a quota 31 dietro la capolista Sporting Casale a quota 34.

E nel match domenicale, sconfitta per il Riesi 2002 che ha perso fuori casa contro la Valguarnerese. La formazione di casa ha meritato la vittoria, anche se qualche decisione dell’arbitro è stata contestata dalla squadra ospite che ha perso 2-1 segnando la sua unica rete con il ragazzo classe 2009 Cristian Pirrello.

La classifica vede : Sporting Casale 34, Amo Gela 31, Sanconitana 30, Riesi 29, Lagoreal 27, Valguarnerese 25, Real Gela 21, Atletico Nissa 20, Crisas Assoro 7, Raddusa 1.