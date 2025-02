Seconda Categoria. L’Amo Gela non può più sbagliare; a Pergusa punti play off per l’Atletico Nissa

Nel campionato di Seconda categoria, il girone delle Nissene, il girone G, propone sfide parecchio interessanti. A cominciare dall’anticipo del sabato tra Amo Gela Dorica e Vis Bompietro.

I gelesi sono reduci dal brusco stop nel derby provinciale del Tomaselli nel quale l’Atletico Nissa s’è imposto 2-0 con la doppietta di un grande Ernesto Sammartino. Chiaro che non può permettersi passi falsi o stop contro i madoniti del Bompietro.

Inutile dire che un eventuale passo falso comprometterebbe un campionato di vertice che, fin qui, ha visto protagonista la compagine gelese. Ecco perchè è importante il risultato dell’anticipo del sabato (ore 15) con il Bompietro.

Domenica, invece, l’Atletico Nissa va a fare visita al Lagoreal. Un match anche questo, importante in chiave play off, con i nisseni che, rigenerati dal successo nel derby provinciale con l’Amo Gela, puntano a ripetersi facendo leva sulla forza del loro collettivo ma anche su individualità di tutto rispetto.

Infine, il Real Gela sarà di scena a San Cono contro la Sanconitana in un match anche questo importante per capire dove può arrivare questo Real Gela in campionato contro un avversario tra i più ostici, specie quando gioca in casa. Riposa il Riesi 2002. La classifica: Sporting 33, Riesi 29, Amo Gela e Sanconitana 27, Lagoreal 23, Valguarnerese 21, Atletico Nissa 20, Vis Bompietro e Real Gela 18, Assoro 6, Raddusa 0.