Seconda categoria. Il Riesi batte 4-2 il Real Gela; solo pari per l’Amo Gela; netta sconfitta esterna per l’Atletico Nissa

Nel campionato di Seconda Categoria il girone delle Nissene ha proposto ancora una volta gol ed emozioni. Ha pareggiato l’Amo Gela Dorica che, contro un Lagoreal mai domo, ha dovuto accontentarsi del pareggio 2-2.

Ai gelesi non è bastata la doppietta di un bomber d’annata come Peppe Domicoli per legittimare il successo contro gli ennesi che hanno disputato un’ottima gara con il loro bomber Princiotta in bella evidenza.

Sconfitta pesante, invece, per l’Atletico Nissa che ha perso 8-3 con la capolista Sporting Casale. Gara equilibrata fino all’espulsione del nisseno Agliata, poi la gara ha preso una piega favorevole ai padroni di casa. Gli otto gol sono stati segnati da Jatta (3), Cheesay (3), Venia e Cocimano.

Per i nisseni, invece, hanno segnato Luca Timo una doppietta e D’Anna. Infine, nel derby provinciale tra Riesi 2002 e Real Gela si sono imposti 4-2 i padroni di casa. Vantaggio riesino con Sciarrino e sorpasso dei gelesi con due gol, ma padroni di casa capaci di servire la contro rimonta con doppietta di Didone e gol di Schittino.

Questa la classifica del girone G di Seconda categoria: Sporting Casale 40, Sanconitana 34, Riesi e Amo Gela 32, Lagoreal e Valguarnerese 28, Real Gela 22, Vis Bompietro 21, Atletico Nissa 20, Assoro 6, Raddusa 3.