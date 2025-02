Scuderia Giarre Corse, il 9 febbraio al Centro Servizi di Milo riconoscimenti ai piloti della stagione agonistica

Torna l’appuntamento con la cerimonia di premiazione del Campionato Sociale 2024, organizzato dalla Scuderia Giarre Corse che, come ogni anno, premia i propri piloti della stagione agonistica appena trascorsa. Domenica 9 febbraio, alle ore 16.30, presso la Sala del Centro Servizi di Milo saranno protagonisti tutti i piloti di specialità della scuderia, dallo slalom alla salita, dal rally alla pista. Quest’anno, per la prima volta, sfileranno anche i campioni di ‘Speed down’, sport agonistico che si pratica con le auto o i go-kart privi di motore. Ad aprile si svolgerà, infatti, la seconda edizione della disciplina. Oltre agli sportivi saranno presenti alla cerimonia i rappresentanti dei tre comuni interessati dalla Cronoscalata Giarre Montesalice Milo, ovvero Giarre, Santa Venerina e Milo, dell’Aci Sport e dell’Aci Acireale. Tra i piloti di scuderia in lizza per i primi dieci posti in classifica Paolo Cusumano, Francesco Fichera, Francesco Vattiato, Salvatore Castorina, Bruno Paravizzini, Nanni Maiorana, Alfredo Guarrera, Luigi Santonocito, Giuseppe Pagano e Gabriele Di Bartolo. “Come ogni anno ci piace consegnare ai nostri piloti i riconoscimenti per i meriti guadagnati durante la stagione agonistica – dichiara Orazio Maccarrone, presidente della Scuderia Giarre Corse – Con la mia instancabile spalla Salvo Marano abbiamo stilato una classifica che tiene conto di tutti i conteggi e premieremo circa 50 piloti. Subito dopo – conclude Maccarrone – inizieremo a lavorare per la nuova edizione della Cronoscalata Giarre Montesalice Milo che si correrà il 6 luglio”.