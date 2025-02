Santa Caterina. Dal 14 febbraio la distribuzione dell’acqua avverrà tutti i giorni

SANTA CATERINA. Da domani, 14 febbraio, la distribuzione dell’acqua avverrà tutti i giorni. A comunicarlo in maniera essenziale ma concreta, è stato il sindaco Giuseppe Ippolito che, in tutti questi mesi, s’è speso a 360 gradi al fine di assicurare alla comunità caterinese un’adeguata distribuzione idrica.

Una notizia che va dunque considerata oltremodo positiva per una comunità come quella caterinese che, in tutti questi mesi, ha dovuto suo malgrado fare i conti con un problema di distribuzione idrica legata all’emergenza venutasi a creare, con disagi non indifferenti per tanti cittadini.

E ora questa comunicazione del sindaco che costituisce un auspicio affinchè questo “avverrà tutti i giorni” possa tornare ad essere la normalità e non un fatto eccezionale o comunque reso possibile dopo tempo e impegno.