Sanremo 2025, Simone Cristicchi e Gabriele Corsi: abbraccio e commozione – Video

(Adnkronos) – La commozione, le lacrime e l'abbraccio tra Gabriele Corsi e Simone Cristicchi a Sanremo 2025. Il conduttore del Primafestival si intrattiene con il cantautore, in gara al Festival con 'Quando sarai piccola'. La canzone racconta il rapporto con la mamma, mentre la malattia cancella i ricordi. L'interpretazione di Cristicchi, nelle prove, ha profondamente toccato chi ha ascoltato il brano. "Ascoltandoti, anche in prova, non c'era nessuno che non si fosse commosso", dice Corsi. "C'è chi dice che il dolore condiviso è più leggero. Non so se sia così, ma io dico semplicemente grazie", aggiunge il conduttore senza trattenere le lacrime, prima di abbracciare Cristicchi. "Grazie. Lo ripeto: non mi vergognerò mai delle mie lacrime. Vi voglio bene", scrive Corsi su X dopo la valanga di messaggi di affetto che gli utenti hanno pubblicato per esprimergli vicinanza. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)