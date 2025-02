Salvato da un infarto dopo esame in farmacia, 66enne operato d’urgenza al Sant’Elia di Caltanissetta

Un uomo di 66 anni è stato salvato grazie all’intervento tempestivo di una giovane infermiera professionale, Flavia Iannello, che lavora nella farmacia GiuntaPharma a Delia, in provincia di Caltanissetta, e anche grazie al servizio di Telemedicina che la stessa farmacia offre, convenzionata con il Sistema Sanitario Nazionale e in sperimentazione per le prestazioni in Area Cuore.

Il 66enne si era recato in farmacia per prenotare una visita cardiologica, poiché la farmacia predispone anche il servizio di prenotazione CUP per visite specialistiche, e la prima data utile era per marzo inoltrato. L’infermiera Iannello, tuttavia, ha suggerito all’uomo di effettuare in sede un elettrocardiogramma attraverso, appunto, il servizio di Telemedicina, in attesa della visita specialistica prenotata.

“L’uomo era asintomatico – racconta l’infermiera Iannello –, e mentre inizio a sistemare gli elettrodi mi sono resa conto che c’era qualcosa che non andava. Ho lavorato al reparto di terapia intensiva dell’Ismett e so riconoscere delle anomalie nel tracciato.”

L’uomo, infatti, aveva una frequenza cardiaca di 37bmp, dunque un BAV – Blocco atrioventricolare di secondo grado, una patologia che può evolversi in arresto cardiaco.

“Quando arriva il primo referto – continua l’infermiera Iannello –, la società con cui collaboriamo mi chiede nuovamente di rifare l’elettrocardiogramma per accertarci dei risultati e, subito dopo il secondo invio, entro in contatto con la dottoressa Tiziana Setzu, medico cardiologo del Policlinico di Bari, che mi conferma quanto avevo sospettato e mi dice che il paziente sarebbe dovuto andare urgentemente al Pronto Soccorso, perché a rischio immediato di infarto.”

A quel punto l’uomo, con la diagnosi del medico specialista, si è recato all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta entrando in codice rosso dove è stato operato d’urgenza: i medici gli hanno impiantato un pacemaker salvandogli la vita.

“Noi siamo un primo punto d’accesso – conclude l’infermiera Iannello –, per smaltire tutto quello che il sistema sanitario nazionale non può compensare al momento. Cerchiamo di aiutare il cittadino grazie anche alla Telemedicina che sta prendendo piede nelle farmacie, e noi abbiamo deciso di investire in questo progetto innovativo.”