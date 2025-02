Risiko Club Il Pifferaio di San Cataldo, il 19 febbraio ultimo turno del 2° Torneo interno

Mercoledì 12 febbraio Il Risiko Club Il Pifferaio ha organizzato il terzo turno di gioco del 2° Torneo di Risiko interno “Carnival Il Pifferaio”. La formula di qualificazione alle semifinali prevede quattro turni e proprio questo Mercoledì 19 sarà svolto l’ultimo turno per provare ad entrare nella fase delle semifinali del Torneo. Il numero dei semifinalisti previsti varierà in base al numero dei partecipanti al Torneo e al momento sono 15 i giocatori che hanno preso parte alla competizione, e anche se la strategia è sempre una caratteristica principale delle partite non mancano i momenti divertenti tra i giocatori che rendono una serata sempre piacevole da viversi. Gia’ il nome scelto per il “Torneo di Carnevale” lascia intendere momenti di divertimento nelle serate e infatti mercoledì 19 l’ultimo turno di gioco previsto sarà svolto in…maschera per chi vorrà.

Sarà sempre possibile iscriversi al Torneo anche nell’ultimo turno di qualificazione e tentare così la propria chance di entrare in semifinale. Nuovi giocatori si sono affacciati al Club nelle scorse settimane e chiunque vorrà “giocare” troverà sempre un’ottima accoglienza e ambiente confortevole.

La serata di gioco sarà svolta nella Nuova Locanda di San Cataldo, che offre al Club la possibilità di svolgere la propria attività ludica nel massimo del comfort e tranquillità e con la possibilità di poter soddisfare ogni esigenza per i giocatori, dal buon cibo alla buona musica. E prossimamente partirà il calendario degli eventi regionali di Risiko che vedrà il Risiko Club Il Pifferaio essere uno dei protagonisti nell’organizzazione insieme agli altri 6 Risiko Club Ufficiali presenti in Sicilia (Palermo, Caltanissetta, Messina, Catania, Acireale e Siracusa).

Appuntamento quindi a mercoledì 19 gennaio alle ore 20.30 per la quarta serata del Torneo “Carnival Il Pifferaio”. Per chi fosse interessato a partecipare alle attività del Risiko Club si può contattare per ogni informazione i referenti Alessio Sansoni (tel.371/4566763), Mariella Brucculeri (tel. 331/6039772) e Gianluigi Orlando (tel 3291110564). Ci si può tenere informati anche attraverso le pagine social (Facebook, Instagram) del Club nelle quali e’ stato pubblicato il regolamento del Torneo e le foto e i resoconti dei vari eventi che via via sono organizzati.