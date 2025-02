Promozione. Sorride solo il Niscemi “corsaro” 0-3 con il Santa Croce. Sconfitte per Vigor Gela e Serradifalco

Nel campionato di Promozione sorride solo il Niscemi che ha battuto 0-3 fuori casa il Santa Croce. La capolista del girone D ha conquistato il 17° successo del suo fantastico campionato. Le tre reti niscemesi sono state segnate tutte nel primo tempo da Amaya, Wally e Diaw.

Il Niscemi comanda la classifica del girone D con 51 punti, 7 in più rispetto all’Atletico Megara, secondo. Ha invece perso 2-0 la Vigor Gela contro l’Acicatena a segno con le reti di Magro e Ranno. L’Acicatena con la vittoria odierna ha superato in classifica il Gela rimasto fermo a quota 28 contro i 30 dell’Acicatena.

Nel girone C si complica la corsa salvezza del Serradifalco che ha perso 0-1 al Valentino Mazzola contro il San Pietro. La compagine di San Pietro Clarenza, in questa stagione aveva ottenuto tutte sconfitte e un solo pari, ma oggi ha battuto il Serradifalco con un gol di Fofana.

Festa grande in casa San Pietro e delusione in casa Serradifalco. Nelle prossime ore potrebbero decidere di dimettersi sia il ds Gioacchino Ficarra che il tecnico Carmelo Giordano. Deluso tutto l’ambiente serradifalchese per una sconfitta che rischia seriamente di pregiudicare le poche possibilità di salvezza della squadra.