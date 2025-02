Promozione. Il super Niscemi vuol sbancare anche Scicli; trasferta insidiosa per il Serradifalco; Vigor Gela vuol battere Santa Croce

Nel campionato di Promozione scontri di grande interesse nei due gironi in cui militano le tre Nissene di Promozione.

Nel girone C il Serradifalco del presidente Salvatore Caramanna affronta fuori casa il Belpasso in un confronto considerato importante nella misura in cui un eventuale successo potrebbe consentire ai falchetti di risalire in classifica.

Di Marco e compagni sono carichi e vogliono riscattare la sconfitta di domenica scorsa rimediata contro il Giarre in un match nel quale i falchetti hanno divorato alcune palle gol e fallito un rigore, oltre a fare certi errori imperdonabili. Ora tuttavia, il Serradifalco è pronto a dare battaglia in terra catanese con la speranza di conquistare punti salvezza fondamentali.

Nel girone D, invece, il Niscemi, che ha rinviato il match con il Città di Canicattini per lutto dovuto alla tragica morte di una bambina a Niscemi, affronta domenica lo Scicli in un confronto anche qui ostico. Lo Scicli ha 19 punti, ma in casa è un osso duro per chiunque, per cui ci vorrà un Niscemi in grande spolvero per riuscire ad avere ragione della capolista che guida con 4 punti sul Megara che ha una partita in più rispetto alla capolista niscemese.

Infine, completa il quadro, sempre nel girone D, la Vigor Gela che affronta in casa il Santa Croce in una sfida da vincere proprio per legittimare le proprie ambizioni in chiave play off.