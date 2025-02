Promozione. Il super Niscemi si avvicina alla promozione in Eccellenza. Il Serradifalco perde ma con l’onore delle armi

In Promozione il super Niscemi si avvicina a grandi passi verso la promozione in Eccellenza. Oggi i gialloverdi hanno superato 3-1 il Noto. La doppietta di Balba e la rete di Mauro hanno spianato le porte di un successo che ha permesso al Niscemi capolista di conquistare la vittoria numero 19 in 21 gare giocate.

La contemporanea sconfitta casalinga 0-1 dell’Atletico Megara, seconda in classifica, ha fatto si che il Niscemi si portasse in classifica a + 13 dalla compagine megarese. Dunque, quando mancano 5 giornate alla fine del campionato, con 13 punti, al Niscemi basta veramente poco per festeggiare la promozione in Eccellenza.

Sempre nello stesso girone la Vigor Gela ha pareggiato 1-1 con il Priolo che, in questo modo, si mantiene al 4° posto in classifica con 38 punti. La Vigor Gela, invece, con 28 punti, a 5 giornate dalla fine, appare attardata rispetto al Noto di 6 lunghezze.

Nel girone C, invece, sconfitta per il Serradifalco che ha perso 3-2 con il Nicosia. I falchetti, la cui guida è stata affidata a Salvatore Di Marco, avevano pareggiato nel primo tempo con Violante la rete dell’iniziale vantaggio dei padroni di casa, ma ad inizio ripresa i nicosiani hanno piazzato due stilettate mortifere all’indirizzo dei falchetti.

La squadra di Salvatore Di Marco tuttavia non ha mollato riuscendo a segnare addirittura nel momento in cui è rimasta in nove per l’espulsione di Salvo e Rizzo. Nel finale, sul 3-2, i falchetti hanno sfiorato il clamoroso pari con una conclusione di D’Onofrio respinta sulla linea.