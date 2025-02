Promozione. Il Serradifalco allunga con D’Anca, ma il Giarre rimonta con due gol di Sinatra e gol di Tornitore

Nel girone C del campionato di Promozione il Serradifalco ha perso 1-3 al Valentino Mazzola di San Cataldo contro il Giarre. Partita che i falchetti hanno subito sbloccato con il gol di D’Anca (nella foto).

Il Giarre, ben pressato a centrocampo, ha dovuto ricorrere a tutta la sua sostanza e alla sua esperienza per venire a capo dei falchetti. I padroni di casa infatti hanno sfiorato il 2-0 con D’Onofrio solo davanti al portiere che è riuscito ad ipnotizzarlo.

Poi il Giarre ha reagito e, grazie ad alcuni errori difensivi del Serradifalco, ha prima pareggiato su rigore e poi ha segnato, sempre con Sinatra autore di una doppietta, il gol del sorpasso. Nel finale, dopo che il Serradifalco ha fallito il rigore del possibile 2-2, è arrivato anche il terzo gol del Giarre, stavolta ad opera di Tornitore.

Il Giarre resta secondo in classifica mentre il Serradifalco rimane impelagato in zona play out in quelle che sono le zone basse della classifica del girone B di Promozione.