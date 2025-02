Prima Categoria. Sommatinese rullo compressore: 4-0 al Petralia Soprana e primato consolidato

Nel campionato di Prima Categoria prosegue la marcia vincente della Sommatinese che ha superato con un netto 4-0 finale il Città di Petralia Soprana. Un gol di Maira, la doppietta di Noto e un’autorete hanno messo in ginocchio la compagine madonita che ha giocato con generosità ma nulla potendo contro la capolista del girone B che ha portato a 6 i punti di vantaggio sulla Barrese fermata sul 2-2 dall’Empedoclina.

Prezioso il pari del Calcio Campofranco 0-0 sul campo del Gangi con la compagine campofranchese che ha disputato un match gagliardo al cospetto di una squadra la cui piazza è tradizionalmente alquanto ostica. Sconfitta, invece, per la Don Bosco Mussomeli con la Belsitana. In classifica Sommatinese capolista con 43 punti contro i 37 della Barrese e, per di più con una gara in meno rispetto alla vice capolista. La Don Bosco Mussomeli resta a quota 27, mentre il Calcio Campofranco con il pari sul campo del Gangi va a quota 19.

Nel girone F, invece, sconfitta, l’ennesima, per il Terranova Gela che ha perso 3-1 con il Motta e appare ormai destinato alla retrocessione diretta in Seconda categoria. Sconfitta anche per l’Accademia Mazzarinese che ha perso 0-1 contro il Ragusa Boys. I ragusani sono ora a quota 27 in classifica mentre l’Accademia ha fin qui ottenuto 23 punti.