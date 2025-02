Prima Categoria. La capolista Sommatinese vuole i tre punti con la Belsitana; sfida play off tra Don Bosco Mussomeli e Gangi

Nel campionato di Prima Categoria, girone B, la capolista Sommatinese domenica è attesa ad un impegno alquanto arduo. Genova e compagni affronteranno infatti fuori casa la Belsitana che è penultima in classifica con 12 punti. Un avversario che si annuncia ostico per la Sommatinese in quanto i palermitani in casa sono alquanto insidiosi.

La Sommatinese, tuttavia, non può permettersi di perdere colpi specie dopo aver inflitto 3 gol alla vice capolista Barrese, e allora si annuncia un gran confronto a Montemaggiore Belsito.

Altro match di una certa importanza è quello tra Campofranco ed Empedoclina, con i padroni di casa, a quota 15 in classifica, che proveranno a battere gli agrigentini per portarsi a quota 18 e superarli di due lunghezze in graduatoria allontanandosi dalla zona play out.

Infine, nel girone G, big match al Nino Caltagirone tra Don Bosco Mussomeli e Gangi con i padroni di casa che puntano a battere i madoniti per agganciarli al terzo posto in classifica.

Nel girone F, invece, trasferta delicata per l’Accademia Mazzarinese che affronta il Comiso penultimo in classifica. La delicatezza è data dal fatto che i padroni di casa sono ben consapevoli dell’importanza di questa sfida per cui ce la metteranno tutta per conquistare almeno un punto contro la compagine mazzarinese.

Infine, il Terranova Gela, ultimo in classifica, affronta la Don Bosco terza forza del campionato in un match il cui pronostico sembrerebbe pendere dalla parte della Don Bosco, anche se il Terranova Gela ha un complesso che, se in giornata, può mettere in qualche difficoltà a chiunque.