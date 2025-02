Prima categoria. Finisce 2-2 il derby tra Don Bosco Mussomeli e Sommatinese; vince il Calcio Campofranco

Nel girone B di Prima Categoria s’è chiuso sul 2-2 l’atteso derby provinciale tra Don Bosco Mussomeli e Sommatinese. Un match nel quale la capolista aveva allungato con le reti di Cannizzaro prima e del suo bomber Genova poi, ma l’orgoglio dei padroni di casa ha portato alla rimonta con le reti di Catania e Palumbo che hanno sancito il 2-2 finale.

E siccome la Barrese ha strabattuto 7-1 la Belsitana, ecco che i punti di vantaggio della capolista sono scesi a 5 con tre partite ancora da giocare. In ogni caso, la capolista a Mussomeli ha proposto una gran bella prestazione contro una Don Bosco Mussomeli che ha giocato con grande determinazione e voglia.

Il Calcio Campofranco ha invece battuto 2-1 il Sant’Anna Enna portandosi a quota 22, + due sulla soglia play out. Le reti dei campofranchesi sono state messe a segno da Joao e Gallo.

Nel girone F, invece, solo pari per l’Accademia Mazzarinese che ha pareggiato 1-1 fuori casa contro il Cassibile. La rete dell’Accademia è stata messa a segno da Pisano. In classifica l’Accademia Mazzarinese è 8^ ma l’impressione è che se questa squadra non avesse conquistato fin qui il record dei pareggi, 9 in totale in 19 gare giocate, probabilmente occuperebbe ben altre piazze della classifica. Il Terranova Gela infine ha perso 0-12 contro i calatini del Qal’At e resta ultima in classifica nel girone F.