Prima Categoria. Al “Peppe Tricoli” domenica 2 febbraio è sfida al vertice tra Sommatinese e Barrese

In Prima categoria nel girone B è lei la madre di tutte le sfide: Sommatinese – Barrese. Domenica 2 febbraio al Peppe Tricoli prima contro seconda per giocarsi una bella fetta di campionato, ma anche per stabilire se tutto resterà tale e quale in caso di parità, oppure, in caso di vittoria della Sommatinese o affermazione della Barrese, se la classifica muterà fisionomia.

Insomma, c’è veramente tutto in questo Sommatinese – Barrese. Per il big match, per altro, la Sommatinese ha indetto la giornata granata per cui si prevede il pubblico delle grandi occasioni per un match di grande fascino, di quelli che non se ne vedono da anni al “Peppe Tricoli”.

Una sfida nella quale Rosario Genova e compagni dovranno dare il meglio di sè per battere una Barrese che, in questa stagione, è tornata ai fasti di un tempo e punta decisamente al campionato di Promozione. Arbitrerà il match clou Fabrizio Narcisi di Agrigento.

Per il resto, impegni esterni per le altre due Nissene del girone B. Il Calcio Campofranco affronta fuori casa il Città di Castellana (ore 15), mentre la Don Bosco Mussomeli affronta, sempre fuori casa, la Giovanile Collesano (ore 15).

Nel girone F, infine, l’Accademia Mazzarinese affrontra il Terranova in un confronto che, sulla carta, appare sbilanciato dalla parte dei padroni di casa mazzarinesi che sono pronti a sfruttare la minima occasione per colpire come già nel confronto dell’andata.