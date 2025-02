Poste Italiane, a San Valentino negli uffici postali della provincia di Caltanissetta cartoline per gli innamorati

Poste Italiane celebra anche quest’anno la Festa degli Innamorati dedicando a San Valentino due colorate cartoline filateliche.

Un’occasione unica per ogni collezionista o per chi, semplicemente, desidera ricordare in modo originale una giornata speciale, spedendo un messaggio d’amore al proprio partner vicino o lontano.

La cartolina semplice è in vendita al prezzo di 1€ negli uffici postali con sportello filatelico di Caltanissetta Leone e Gela, online su poste.it oltre che nei dieci Spazio Filatelia dove da oggi sarà disponibile anche un annullo speciale.

La cartolina puzzle dal titolo “Game Lover”, al prezzo di 5€, consente invece al destinatario di divertirsi a ricomporre il puzzle e scoprire il messaggio d’amore.

Per ulteriori informazioni su tutto il mondo della filatelia è disponibile il sito filatelia.poste.it.