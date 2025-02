Pole Dance. Prestigiosi piazzamenti per il nisseno Cristian Pace alla Sparkle Competition di Como

CALTANISSETTA. Prestigiosi i piazzamenti che il nisseno Cristian Pace ha conquistato in occasione della Sparkle Competition. Il docente di Studio 21 Dance Factory ha ottenuto podio e premi speciali alla Sparkle Competition che s’è svolto a Como. L’insegnante nisseno di Studio 21 dance factory ha ottenuto risultati di valore assoluto nell’ambito di quella che rimane una tra le più prestigiose competizioni internazionali di pole dance.

La pole dance è un misto di danza e ginnastica con la pertica. Questa forma di performance art e sport si basa sull’esecuzione di figure atletiche perché richiede resistenza muscolare, coordinazione motoria, flessibilità articolare, agilità e forza significative.

L’atleta, reduce da altrettante importanti conquiste nel mondo nazionale e internazionale di pole dance, non ha lasciato nulla al caso centrando in pieno l’obiettivo anche in virtù di un talento e di una preparazione all’evento che ha curato in ogni minimo particolare.

In particolare, il Docente di Studio 21 Dance Factory s’ è distinto nella categoria Exotic semi-pro conquistando anche dei premi speciali quali l’Over all, best coreo e un pass gratuito per una prossima gara ad Alessandria. Insomma, risultati davvero importanti che lo pongono tra gli atleti di punta non solo a livello nazionale, ma anche in ambito internazionale.