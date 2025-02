PlayStation Network torna online, status e giochi: le news di oggi

(Adnkronos) – Il PlayStation Network torna a funzionare e i gamer di tutto il mondo possono tornare a giocare con la PS5 online dopo 24 ore di blackout. "I servizi del network, come evidenzia lo status online, sono stati completamente ripristinati dopo un problema operativo. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo la community per la pazienza. Tutti i membri di PlayStation Plus riceveranno automaticamente 5 giorni aggiuntivi di servizio", si legge sul profilo X @AskPlayStation. Il guasto, che è durato più di 24 ore, ha impedito agli utenti di gestire i propri account, di accedere alle funzionalità di gioco online e social, a PlayStation Video, al PlayStation Store e al sito web PlayStation Direct. La Sony dalla tarda serata di venerdì 7 febbraio ha evidenziato potenziali difficoltà nell'avvio di giochi, applicazioni e nell'accesso alle funzioni di rete. Gli utenti penalizzati saranno risarciti con l'estensione di 5 giorni dei propri pass. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)