Pallavolo. La bella favola di Siria Clemente: dalla B1 con la Traina Albaverde alla vittoria della Coppa Italia di serie A2

Dalla B1 della TRAINA-Albaverde alla vittoria della Coppa Italia di serie A2. E’ la bella favola di Siria Clemente. Nella stagione di B1 conclusa in anticipo con la maglia della TRAINA SRL ha totalizzato 11 presenze con un totale di 85 punti (quasi 8 punti a partita) andando ben quattro volte in doppia cifra nelle ultime cinque gare disputate.

Una stagione in crescendo che, alla conferma della decisione della società nissena di non proseguire il campionato, è stata un ottimo biglietto da visita per attirare l’attenzione dei tecnici dell’OMAG San Giovanni in Marignano.

Grazie alla visibilità arrivata dalle sue prestazioni in un contesto difficile come quello di una squadra che soffriva ma che la vedeva lottare su ogni pallone, è arrivata nei primi giorni dello scorso gennaio la chiamata della società romagnola che è al primo posto nella poule promozione di serie A2 (in piena corsa quindi per il salto diretto in serie A1) e che la scorsa domenica ha vinto la finale di Coppa Italia di A2 superando l’ITAS Trentino.

E, come in un sogno, SIRIA CLEMENTE, centrale classe 2005, direttamente da Caltanissetta si è ritrovata all’interno di un roster di altissimo livello assaporando il dolce gusto della serie A e avendo l’occasione di migliorare ulteriormente il proprio bagaglio tecnico.

E con un minimo di amarezza ma anche con un comprensibile orgoglio condividiamo il suo momento di felicità consapevoli che, almeno da questo punto di vista, la prima parte del nostro doloroso e incompleto campionato è servito come trampolino di lancio per quella che speriamo sia una luminosa carriera ad alti livelli.