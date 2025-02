Pallavolo femminile Under 18. La Kanguro vince 3-0 il derby con l’Albaverde

Nel derby stracittadino l’Albaverde non bissa il successo dell’andata. La Kanguro si aggiudica il derby nisseno nel campionato territoriale Akranis under 18 superando per 3 a 0 (25/16; 25/19; 25/21) l’Albaverde e pareggiando i conti con la gara di andata che aveva visto invece prevalere la formazione allenata da Fabio Tolini con l’identico punteggio.

In un incontro mediocre dal punto di vista tecnico le ragazze del presidente Peppe Serio si sono imposte in virtù di una maggiore carica agonistica e sfruttando nei momenti decisivi gli errori commessi dalle avversarie. L’Albaverde non è riuscita a ritrovare il gioco di squadra che nelle ultime gare le è mancato e le pesanti sconfitte hanno evidenziato che è tanto il lavoro ancora da fare per dare alla squadra una precisa identità partendo dalla crescita tecnica delle singole atlete.

L’Albaverde chiuderà il proprio percorso in questo campionato affrontando in casa il Volley Gela capolista del girone e in trasferta il Siaz polisportiva Armerina terza forza del campionato.