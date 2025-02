Pallavolo CSI Open Misto. Torna al successo l’Albaverde: battuta la Kentron ad Enna

Pronto riscatto dell’Albaverde che ritrova la via della vittoria nella terza giornata di andata del campionato open misto organizzato dal CSI imponendosi per 0 a 3 (10/25; 14/25; 16/25) ai danni della Kentron nella gara disputata lunedì 3 febbraio ad Enna.

I primi tre punti conquistati in trasferta permettono alla formazione di Giacomo Sanguedolce di rimanere agganciata alle prime posizioni della classifica del girone ennese-nisseno. L’Albaverde è scesa in campo con Adrian Ballarò (K), Angelica Caramia, Claudia Congiu, Angelo Costa, Claudia Dell’Aira, Brenda Formica, Ivan Medico, Matteo Miraglia, Barbara Russo, Giacomo Sanguedolce e Falzone Mattia (L). All. Giacomo Sanguedolce.

La Kentron Volley Enna: Cecilia Varisano, Nicholas Cottonaro, Paolo Di Pasquale, Stella Dwumoh, Liala Incardona, Carlo Marino, Viola Vigiano, Dario barbarino, Roberta Campanella, Alice Lopes, Rocio Spinella (L) (K)Il prossimo appuntamento della squadra nissena è in programma lunedì 10 febbraio con inizio alle ore 21 al palaMilan (ex-Chiarandà) di Caltanissetta con avversaria la Polisportiva Pantani di Villarosa