Operazione anti droga “H24 Store”: plauso a forze dell’ordine e magistratura per aver smantellato sistema criminale

“Vogliamo esprimere un plauso alla magistratura e alle forze dell’ordine per aver smantellato un sistema criminale che, nel comprensorio, era dedito allo spaccio di droga. Una piaga per il territorio e non solo, che distrugge il futuro di giovani e famiglie, da condannare fortemente e da contrastare con la prevenzione e la sensibilizzazione. Occorre sostenere i giovani e tutta la comunità con strumenti di relazione, integrazione sociale e supporto psicologico”.

Lo dichiara il gruppo del Movimento 5 Stelle di Gela, unitamente ai consiglieri comunali, deputazione regionale e nazionale del M5S, a proposito dell’operazione condotta dalla Polizia e coordinata dalla Procura, denominata “H24 Store”.