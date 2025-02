Nuovo Modulo per chiedere rilascio del “porto d’armi”: c’è un nuovo Iban per il suo pagamento

CALTANISSETTA. Nuovo modulo di richiesta di rilascio o rinnovo di “Libretto per porto di fucile”/”Porto di pistola”. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con circolare del 16 dicembre 2024, ha comunicato un nuovo IBAN per effettuare il pagamento per il rilascio del Libretto Porto d’Armi.

Il vecchio Iban IT82U0100003245511010238300 è stato sostituito con il nuovo IT64F0100003245BE00000000VM, intestato a “Tesoreria dello Stato”, con causale “Rinnovo/Rilascio Porto d’Arma Corta o Lunga”.

Qualora il pagamento effettuato sul nuovo Iban per motivi legati alla banca ricevente non dovesse andare a buon fine, l’istante può, in via del tutto eccezionale, effettuare il pagamento con sull’Iban in fase di dismissione.

Al fine di agevolare la presentazione, questo ufficio ha predisposto un modello di istanza aggiornato, scaricabile al seguente link: https://questure.poliziadistato.it/…/3.3-modulo…