Nel Ragusano incendio in aula: evacuati studenti. Rogo provocato da un guasto ad impianto di climatizzazione

Momenti di paura al Liceo Classico Tommaso Campailla di Modica (Ragusa), nel centro storico della città, dove un incendio è divampato in un’aula a seguito dell’esplosione di un condizionatore. L’episodio ha reso necessario l’immediato intervento dei Vigili del Fuoco e l’evacuazione di studenti e personale scolastico.

Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme sarebbero partite da un’anomalia elettrica nell’impianto di climatizzazione presente in una delle aule al secondo piano. Un improvviso scoppio ha attirato l’attenzione di docenti e alunni, seguito da un principio d’incendio che ha rapidamente generato una densa coltre di fumo.

Il piano di emergenza della scuola è stato subito attivato, con il personale scolastico che ha coordinato l’evacuazione degli studenti in modo ordinato e senza panico. Nel frattempo, sono stati allertati i Vigili del Fuoco, che sono giunti sul posto nel giro di pochi minuti, riuscendo a domare le fiamme e a mettere in sicurezza l’area interessata. Fortunatamente, non si registrano feriti, ma alcuni studenti e insegnanti hanno accusato lievi disagi a causa del fumo inalato.

Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 per accertamenti di routine. I tecnici dei Vigili del Fuoco stanno ora effettuando i rilievi per stabilire l’esatta causa dell’incidente e verificare l’agibilità dell’istituto prima della ripresa delle lezioni. (ANSA).