Nel Nisseno nuova assoluzione per docente accusato di oltraggio a corpo politico o militare

Nuova assoluzione per il prof. Domenico Timpanelli. Quest’ultimo era stato accusato dalla Procura di Gela di oltraggio a corpo politico o militare. Il Timpanelli nel mese di aprile 2021 aveva telefonato al comando della guardia di finanza di Gela riferendo al piantone che era stato arrestato il Tribulato Biagio, soggetto concorrente nel complotto ordito ai suoi danni nel 2012.

Il Timpanelli nel corso della telefonata aveva fatto riferimento al mandante ed agli ufficiali della Finanza che a suo parere avevano aiutato il Tribulato nel complotto ordito ai suoi danni. Tale telefonata era stata poi diffusa tramite You tube. Pertanto la Procura di Gela aveva ritenuto che il contenuto di tale telefonata oltraggiava il corpo della guardia di finanza.

La difesa del Timpanelli rappresentata dall’avvocato Vincenzo Ricotta con una copiosa produzione documentale ha dimostrato la veridicità di quanto affermato dal Timpanelli in ordine ai diversi soggetti coinvolti nel complotto ai suoi danni. Per tali motivi il Tribunale di Gela nella persona della d.ssa Eva Nicastro lo ha assolto per insussistenza del fatto di reato.