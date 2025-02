Migranti: 35 sbarcati e fermati a terra nel Siracusano

Sbarco di migranti nella serata di ieri in contrada Punta delle Formiche, nel territorio di Pachino, nel Siracusano. Sono 35 gli stranieri intercettati dagli agenti di polizia mentre vagavano in quella zona e secondo quanto emerge da una prima ricostruzione sarebbero in parte bengalesi in parte siriani, tutti uomini. Non ci sono tracce dell’imbarcazione con cui sono arrivati nella costa della Sicilia sudorientale, forse sono stati fatti scendere da un barcone che si e’ allontanato. I migranti sono stati condotti nel porto di Augusta per l’identificazione.