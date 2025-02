Macron e il video per il vertice IA: tutti i volti del presidente

(Adnkronos) – sadasd A Parigi dal 10 all'11 febbraio va in scena il vertice sull'Intelligenza Artificiale e il presidente francese Emmanuel Macron promuove l'appuntamento con un video, ovviamente realizzato con l'AI. C'è un dettaglio: la clip, che Macron pubblica sui social, riguarda proprio il presidente. Macron propone un collage dei video che sono stati realizzati con il suo volto. Prima danza sulle note di "Voyage Voyage", celebre brano musicale degli anni '80 interpretato da Desireless. Poi si ritrova in una scena di un film con Jean Dujardin. Quinti, interpreta un brano rapimitando le performance di. "Ben fatto", ha commentato Macron nel video, in giacca e cravatta. "È piuttosto ben fatto, mi ha fatto ridere", ha aggiunto. "Più seriamente, con l'intelligenza artificiale, possiamo fare cose molto grandi: cambiare l'assistenza sanitaria, l'energia, la vita nella nostra società", ha affermato il presidente. "La Francia e l'Europa devono essere al centro di questa rivoluzione per cogliere ogni opportunità e anche per promuovere i nostri principi", ha aggiunto. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)