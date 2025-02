Litiga con la moglie ed evade, ai Carabinieri: “Portatemi da mia madre”

Probabilmente pensava di aver risolto il problema della difficile convivenza con la moglie, il 37enne catanese, ai domiciliari con braccialetto elettronico, arrestato dai carabinieri a Catania per evasione. L’uomo, dopo aver litigato con la consorte, ha staccato il dispositivo ed è uscito di casa, facendo così scattare l’alert alla centrale operativa, che ha subito inviato sul posto una pattuglia. In casa i militari hanno trovato solo la compagna dell’uomo, rintracciato a distanza di 10 minuti a poche centinaia di metri dall’abitazione. Agli investigatori dell’Arma il 37enne ha detto di non sopportare più le continue urla della moglie, di essere stanco di vivere con lei e i figli e di aver deciso di scappare e violare le prescrizioni degli arresti domiciliari. “Portatemi da mia madre”, ha detto rivolto ai militari. L’autorità giudiziaria, però, dopo la convalida dell’arresto ha disposto per lui il ripristino degli arresti domiciliari nella stessa abitazione da cui era fuggito.