La città di Misterbianco avvia l’adozione del “bilancio di genere”

Il Comune etneo è tra i pochissimi enti in Sicilia ad attuarlo. Il sindaco Corsaro: «Scelta di buona amministrazione per garantire trasparenza ed equità»

Misterbianco, 10 feb – La Città di Misterbianco avvia il progetto pilota per l’adozione del Bilancio di genere. In convegno allo Stabilimento Monaco, sono state presentate le linee guida del piano curato dall’Assessorato alle Pari opportunità retto da Marina Virgillito. «Siamo orgogliosi di recuperare uno strumento come il Bilancio di genere nel nostro Comune, siamo tra i pochissimi enti in Sicilia a farlo – ha affermato Virgillito – dimostrando di lavorare per le Pari opportunità con un approccio pragmatico, per rimuovere le discriminazioni con la forza della buona amministrazione». In sintesi, l’adozione del Bilancio di genere da parte del Comune etneo implica l’istituzione di una task force che si occuperà della valutazione degli effetti potenzialmente o effettivamente discriminatori delle politiche pubbliche nei confronti delle donne e persone non binarie. Verranno così analizzate le scelte politiche e gli impegni economico-finanziari dell’ente adottando un’ottica di genere.

«Non deve stupire – ha affermato il sindaco di Misterbianco Marco Corsaro – che a lanciare questa iniziativa sia un’amministrazione di centrodestra, perché nell’azione di governo di una grande città le etichette servono a poco. In questi anni abbiamo investito sulle pari opportunità con grande determinazione, ora vogliamo che Misterbianco colga anche la sfida del Bilancio di genere. Dopo l’analisi della task force, attueremo i correttivi per riequilibrare le eventuali disuguaglianze e i divari economici e socio-culturali. Dando cioè – ha sottolineato il sindaco Corsaro – ulteriore attuazione a quei principi amministrativi di efficienza, efficacia, trasparenza ed equità che stabilisce la legge e che non possono essere incasellati in schemi ideologici».

A relazionare al convegno voluto dal Comune di Misterbianco Fulvio Giardina, già presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine degli Psicologi, Elisa Rita Ferrari, docente dell’Università Kore di Enna, Maurizio Caserta, economista dell’Università di Catania, e Stella Emmanuele docente dell’Università di Foggia. Hanno poi aggiunto testimonianze di rilievo don Giuseppe Raciti, vicario episcopale dell’Arcidiocesi di Catania e la presidente nazionale di Arcigay Natascia Maesi, Agata Aiello, presidente Acli Sicilia, la vicecomandante della Polizia locale di Misterbianco Santina Caffo. Saluti istituzionali dei consiglieri comunali Davide Strano e Ninni Anzalone, presidenti delle Commissioni Politiche sociali e Bilancio del Comune di Misterbianco, ospite l’assessore del Comune di Catania Bruno Brucchieri.