Juve-Empoli: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Dopo il ko in Europa contro il Benfica, la Juve ritrova il campionato e oggi, domenica 2 febbraio, affronta l’Empoli nel lunch match della 23ª giornata di Serie A. La squadra di Thiago Motta, messo in queste ore in discussione dai tifosi, va a caccia dei 3 punti per non perdere di vista la zona Champions . I toscani, al momento quindicesimi a 21 punti, cercano invece un successo pesante in ottica corsa salvezza.

Juventus-Empoli è in programma oggi all’Allianz Stadium, alle 12: 30. Tra i bianconeri, Motta conferma il nuovo acquisto Kolo Muani davanti, nell’undici titolare. D’Aversa consegna invece a Colombo le chiavi dell’attacco. Ecco le probabili formazioni della partita:

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Costa, Gatti, Locatelli, McKennie; Thuram, Douglas Luiz; Nico Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Kolo Muani. All. Motta.

Empoli (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, De Sciglio; Gyasi, Henderson, Anjorin, Cacace; Fazzini, Esposito; Colombo. All. D’Aversa. Juventus-Empoli sarà visibile in esclusiva su Dazn. L’applicazione di Dazn è ovviamente disponibile anche per dispositivi portatili come smartphone e tablet. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)