Incendio in casa nell’Agrigentino, carbonizzato un 60enne

Un uomo di 60 anni, Angelo Sicilia, è morto nell’incendio di un casolare abbandonato in via Nino Bixio a Favara in provincia di Agrigento. L’uomo, che è un senza fissa dimora, è stato trovato carbonizzato dai vigili del fuoco che hanno impiegato ore per spegnere il rogo. Da quanto si apprende la vittima utilizzava il rudere come rifugio notturno. Una delle ipotesi è che l’uomo si sia addormentato con una sigaretta accesa che ha innescato il rogo. Sull’episodio indagano i carabinieri.