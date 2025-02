In Seconda categoria due gli anticipi del sabato con Atletico Nissa e Real Gela; domenica il Riesi a caccia di conferme in alta classifica

Due anticipi per le Nissene della Seconda categoria Girone G. Il primo vedrà sabato alle 15 l’Atletico Nissa affrontare al Tomaselli” la Sanconitana. Si tratta, dopo la sconfitta rimediata domenica scorsa contro il Lagoreal, dell’ultima chiamata relativa al treno play off. Un treno che, se non viene preso con la Sanconitana, probabilmente non sarà possibile prendere più per la società del presidente Messina.

L’altra sfida del sabato è quella del Real Gela che in casa giocherà contro il Raddusa in un match sulla carta facile per i gelesi che devono vedersela contro l’ultima in classifica. Nella giornata in cui osserverà un turno di riposo l’Amo Gela, da segnalare la gara del Riesi che si ritroverà di fronte la Valguarnerese in un confronto anche qui fondamentale per il campionato della compagine riesina allenata da Salvatore Sammartino.