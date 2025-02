Il presidente Luca Giovannone su Nissa – Igea Virtus di domenica prossima: “Vale il 6° posto solitario, è un traguardo importante”

All’indomani del derby pareggiato 1-1 con la Sancataldese e in vista dell’attesa sfida di domenica prossima in casa al Tomaselli” contro la Nuova Igea Virtus, è tornato a dire la sua il presidente Giovannone.

“Domenica – ha dichiarato – ci aspetta una sfida importantissima allo Stadio “Marco Tomaselli”. La nostra Nissa affronterà la Nuova Igea Virtus in una partita che vale il sesto posto solitario in classifica. Un traguardo importante, che vogliamo conquistare con il cuore, la grinta e soprattutto con il sostegno di tutti voi tifosi.

Sono passati due anni da quando ho preso in mano questa società, -prima di avere fatto da sponsor in Eccellenza – due anni intensi, pieni di sfide e sacrifici, ma anche di grandi soddisfazioni. In questo tempo è successo di tutto: la Nuova Igea Igea Virtus è salita di categoria un anno prima di noi, poi l’abbiamo raggiunta, e oggi ci ritroviamo a giocare una sfida affascinante, che dimostra quanto sia cresciuta la Nissa. Domenica, sarò allo stadio, come sempre, perché voglio vivere con voi ogni emozione di questa partita. Ma soprattutto voglio vedervi sugli spalti, a sostenere la nostra squadra, a far sentire il vostro calore ai ragazzi in campo. Abbiamo bisogno di voi, della vostra voce, della vostra passione. Riempite il Marco Tomaselli, perché insieme possiamo scrivere un’altra pagina importante della nostra storia. Forza Nissa!”. (Foto Claudio Vicari)