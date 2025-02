Giornalisti, informazione e formazione finanziaria all’Ars: appuntamento il 24 febbraio

Le politiche economiche, l’importanza di una corretta informazione finanziaria e il ruolo di Irfis FinSicilia è il tema del corso di formazione per i giornalisti organizzato dal Sindacato della Stampa parlamentare siciliana, in collaborazione con l’Ordine dei giornalisti di Sicilia, in programma a Palazzo dei Normanni lunedì 24 febbraio, dalle ore 10 alle ore 13. Iscrizioni aperte nella piattaforma Sigef.

Al tavolo dei relatori si alterneranno Giulio Guagliano, direttore di FinSicilia che parlerà del ruolo dell’Irfis nel contesto delle politiche economiche di sviluppo nell’Isola; Aurelio Lupo del Servizio Bilancio dell’Assemblea regionale siciliana spiegherà il lavoro degli uffici sui provvedimenti economico-finanziari; Nino Amadore, giornalista del Sole24Ore, affronterà il tema della corretta comunicazione finanziaria; il giornalista Roberto Immesi spiegherà il ruolo dei revisori dei conti.