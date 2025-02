Furti in un negozio di casalinghi in un Centro Commerciale: tre denunce

I poliziotti del Commissariato di Librino hanno individuato e denunciato tre persone per due furti in un negozio di casalinghi avvenuti in un noto centro commerciale di Catania.

Nel primo episodio, una madre e il figlio, accompagnati da un minore, si erano introdotti nel negozio utilizzando un carrello per trasportare un grosso scatolo, all’interno del quale il complice aveva nascosto trapani e smerigliatrici, per un valore di circa 500 euro. Le registrazioni video hanno consentito di ricostruire la dinamica del furto, mentre la presenza del minore ha spinto gli inquirenti a trasmettere le risultanze al Tribunale dei minori per valutare la potestà genitoriale.

Il giorno seguente, lo stesso uomo, questa volta accompagnato da un complice, è tornato nello stesso negozio per realizzare un nuovo colpo, sottraendo ulteriore merce.