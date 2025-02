Festa del Cavaliere Sef-italia Sicilia 2024 a Caltanissetta con protagonisti alcuni cavalieri dell’Asd Amici del Cavallo 2 di San Cataldo

Domenica 9 febbraio 2025, si è svolta la tanto attesa Festa del Cavaliere 2024 presso la splendida location di Gardenia Blu Ricevimenti, a Caltanissetta. La cerimonia, organizzata dalla SEF-Italia Sicilia in collaborazione con il Centro Nazionale Sportivo Libertas, ha celebrato l’eccellenza sportiva e formativa nel mondo dell’equitazione.

L’evento, iniziato alle ore 12, ha visto la partecipazione di numerosi atleti, tecnici e appassionati, premiati per il loro impegno e i traguardi raggiunti nel corso dell’anno passato. La giornata è stata caratterizzata da un’atmosfera festosa e calorosa, con momenti di condivisione e riconoscimenti importanti.

Emozionante il video saluto del presidente pantano che ringrazia il referente Sicilia Aldo Tirrito per il suo prezioso impegno. Presenti all’ evento il referente regionale Sef-italia Aldo Tirrito, organizzatore dell’evento, il presidente regionale Libertas prof Pino Mangano, il consigliere Nazionale Libertas Pietro Esposito, il presidente provinciale Palermo Rubbino Giampiero .

A presentare l’evento, con tanta professionalità e dedizione sono stati Scollo Sebastiano e Battello Laura. Protagonisti della manifestazione alcuni dei cavalieri dell’Asd amici del cavallo 2 di San Cataldo, guidati dagli istruttori Aldo Tirrito e Giannone Alberta che si sono distinti nel campionato regionale Agility Horse 2024.

Tra i premiati ci sono stati:

Nella gimkana di precisione si sono aggiudicati il titolo di campione regionale Anzalone Ludovica e la piccola Amico Giulia.

Nella gimkana A1 la piccola Amico Giulia si è aggiudicata il 2° posto assoluto mentre Tirrito Giampaolo si è aggiudicato il titolo di Campione Regionale.

Nella categoria gimkana A2 terzo posto assoluto per Anzalone Ludovica e il titolo di Campione Regionale va a Tirrito Giampaolo.

Nella disciplina del dressage un ottimo 2°posto assoluto per Viviano Dorotea nella categoria ID20 e un 2° posto assoluto per Leonardi Concetta nella categoria E200.

Nelle categorie di salto un ottimo 4° posto assoluto per Tirrito Giampaolo e un 3° assoluto per Viviano Dorotea nella categoria 40 cm mentre nella categoria 60 cm il 3° posto assoluto va a Viviano Dorotea nella categoria 40 cm mentre nella categoria 60 cm il 3° posto assoluto va a Viviano Dorotea e il 2° posto assoluto va a Tirrito Giampaolo. Grande soddisfazione per i risultati ottenuti che sono il frutto di impegno ,costanza e passione nello sport praticato.

C’è stato anche un riconoscimento ai centri partecipanti tra cui anche il nostro per l’impegno e il lavoro svolto .L’evento si è concluso con un pranzo conviviale, che ha permesso ai partecipanti di stringere legami e condividere esperienze, rafforzando lo spirito di squadra e la passione per il mondo del cavallo. La Festa del Cavaliere si conferma un appuntamento annuale di grande rilevanza, unendo sport, formazione e tradizione in un’unica, memorabile giornata.