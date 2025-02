Due splendide vittorie per il Tennistavolo Caltanissetta in serie C2 e D1

Due splendide vittorie per il Tennistavolo Caltanissetta in questo week-end sportivo. In serie C/2 la squadra di capitan Giuseppe Sollami ha avuto la meglio contro il Calascibetta , battuto in casa loro per 4 a 3. Una partita tesissima risolta sul filo di lana che oltre al capitano ha visto l’impegno dei soliti Simone Giacone e Manuel Tandurella ed il solido apporto di Italo Sanguedolce. Con questa vittoria la squadra consolida il terzo posto in classifica generale.

L’altra bella notizia arriva dalla serie D/1 dove i ragazzi del capitano Bruno Tricoli hanno battuto per 5 a 2 a Ragusa la squadra locale. Insieme a Tricoli, non si sono risparmiati Gero Piccica, Roberto Ferrara e Mario Ferrara che con questa vittoria mettono al sicuro la permanenza, anche per l’anno futuro, in questo difficilissimo campionato .

Prossimo appuntamento l’8 ed il 9 Marzo presso la palestra di Via Santo Spirito, 92 a Caltanissetta.