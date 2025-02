Danilo Greco nominato direttore sanitario dell’Asp di Trapani

Il direttore generale dell’Asp Trapani Ferdinando Croce ha adottato oggi la delibera di nomina di Danilo Greco quale nuovo direttore sanitario aziendale. Sessant’anni, medico igienista, Greco, dal luglio 2012, è direttore della Unità operativa complessa ‘Ospedalità pubblica e privata’ dell’Asp di Caltanissetta e vanta una variegata esperienza in settori trasversali dell’Asp nissena. E’ stato anche direttore ad interim dell’Unità operativa ‘Controllo di gestione e sistemi informativi’, coordinatore del Piano attuativo aziendale e ha avuto un ruolo di supporto alla direzione strategica per le azioni e misure di contrasto alla pandemia da Covid-19. Ha diretto, inoltre, il laboratorio di Sanità pubblica dell’Azienda di Caltanissetta. Greco prende il posto di Gaetano Migliazzo che aveva rassegnato le dimissioni dal primo febbraio. L’incarico decorrerà da lunedì 24 febbraio. ”Ho voluto rapidamente nominare questa fondamentale figura aziendale – ha commentato Croce – per ripristinare così il plenum della direzione strategica dell’Asp. Una scelta tecnica, compiuta all’interno dell’albo dei direttori sanitari, che è ricaduta su un professionista dalla consolidata esperienza pluriennale come Greco che, sono certo, darà un contributo importante al perseguimento degli obiettivi di questa Azienda”.