Dal 17 febbraio corso base di “bartending e gestione operativa del bar” di Confcommercio Caltanissetta – Enna

CALTANISSETTA. Partirà il 17 febbraio il corso base di “bartending e gestione operativa del bar” organizzato da Confcommercio Caltanissetta Enna in collaborazione con “The cocktail esperience” di Ennio Campanaro, giovane imprenditore ennese con anni di esperienza nel settore.

Il corso, che sarà gratuito per i soci di Confcommercio, avrà una durata di 8 lezioni da 3 ore e sarà organizzato in 5 sedi diverse: Enna, Piazza Armerina, Nicosia, Caltanissetta e Gela.

“L’obiettivo del primo corso è quello di formare 50 nuovi bartender tra Enna e Caltanissetta per dare ai soci un’importante opportunità di crescita – commenta Gianluca Speranza – ma questo è solo l’inizio, abbiamo intenzione di attivare il corso di secondo e terzo livello e speriamo di proporre una seconda edizione del corso base a stretto giro.”

Il corso è pensato per contribuire a migliorare la qualità dell’offerta dei pubblici esercizi e per sviluppare una crescita professionale.

“Siamo convinti che sia un servizio importante per i nostri soci. Migliorare il servizio significa, per altro, una maggiore soddisfazione, uno spreco minore dei prodotti e un incremento dello scontrino medio”, conclude Speranza.

Un bartender professionista, può infatti, proporre cocktail con prodotti premium o sperimentare nell’arte della mixology proponendo drink abbinati ai piatti del locale. Un modo per accontentare una clientela sempre più esigente e che ama bere bene e responsabilmente.

“Collaborare con Confcommercio su questo progetto significa credere in un sogno concreto: dimostrare che anche nei nostri territori, spesso dimenticati, le eccellenze possono nascere, crescere e brillare. – commenta Ennio Campanaro di The cocktail experience – Noi di TCE vogliamo ispirare una nuova generazione di professionisti, dimostrando che passione e competenza possono trasformare ogni piccolo gesto in un capolavoro. Non è solo mixology, è un atto di amore per la nostra terra e per il futuro che possiamo costruire insieme.”

Le iscrizioni sono ancora aperte ma i posti limitati, per chi volesse avere maggiori informazioni può contattare gli uffici di Confcommercio Caltanissetta Enna ai numeri 0935500971 e 093421626.