Caltanissetta, ufficializzate le nuove cariche della Lega

Il commissario cittadino della Lega, Antonio Muratore insieme al commissario Provinciale Leonardo Burgio hanno ufficializzato la formazione della nuova squadra che guiderà il partito a livello locale. Le nuove nomine rappresentano un passo importante per il rafforzamento del partito sul territorio e la definizione di una strategia politica condivisa.

“Abbiamo scelto persone competenti e motivate, pronte a lavorare con dedizione per il bene della città e dei cittadini,” ha dichiarato il commissario Muratore Antonio

Ecco i nomi delle nuove cariche assegnate:

Assessore Oscar Aiello già responsabile del tesseramento Provinciale;

Michele Ginevra sarà il vice commissario cittadino;

Marinella Spanò responsabile organizzativo;

Grazia Gagliano coordinerà lega donne;

Vincenzo Sena, già responsabile Social Provinciale;

Ed infine Aiello Paolo responsabile della segreteria.

L’obiettivo della nuova squadra sarà quello di rafforzare la presenza della Lega sul territorio, promuovendo iniziative e progetti in linea con i valori del partito.