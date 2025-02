Caltanissetta. Stalli di sosta per diversamente abili al Tomaselli e PalaCannizzaro, i consiglieri di FdI presentano interrogazione al sindaco Tesauro

I consiglieri comunali di Fratelli d’Italia, Alessandra Longo, Michele Cristian Genovese e Martina Millaci, del Comune di Caltanissetta presentano un’interrogazione al sindaco Walter Tesauro – con richiesta di risposta scritta –, circa gli stalli di sosta per diversamente abili allo stadio Tomaselli e al PalaCannizzaro.

Gli stalli di sosta riservati alle persone con disabilità sono fondamentali per garantire il diritto alla mobilità e all’accesso equo ai servizi pubblici. Inoltre, lo Stadio Tomaselli e il PalaCannizzaro sono strutture di rilevanza pubblica, frequentemente utilizzate per eventi sportivi e culturali, con un significato afflusso di cittadini, anche con disabilità. Inoltre, è da considerare la necessità di verificare se il numero e la disposizione degli stalli di sosta per disabili presso gli impianti siano adeguati e rispettino le normative vigenti in materia, come ad esempio decreto ministeriale 236/1989 e successive modifiche.

Alcuni cittadini hanno segnalato difficoltà, pertanto, nel trovare stalli adeguati durante gli eventi organizzati al PalaCanizzaro e al Tomaselli.

Dunque, i consiglieri comunali chiedono il numero di stalli di sosta per diversamente abili presente attualmente al Tomaselli e al PalaCannizzaro; se tali stalli rispettano i requisiti normativi in termini di dimensioni, di segnaletica orizzontale e verticale e di vicinanza agli ingressi principali. Inoltre, chiedono se sono previsti interventi per incrementare il numero di stalli o per migliorare quelli esistenti al fine di garantire piena accessibilità.