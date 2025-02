Caltanissetta. Sicurezza via Luigi Monaco, il sindacato Fials: “Garantire l’incolumità dei pedoni che si recano in ospedale”

Allarme sicurezza in via Luigi Monaco. La denuncia parte dal sindacato Fials che in una nota alle Istituzioni del territorio evidenzia i tanti pericoli nell’arteria che collega San Cataldo a Caltanissetta e lungo la quale si trovano numerose strutture sanitarie. “In questa strada – Gioacchino Zuppardo – sono ubicati l’ospedale Sant’Elia, la Rsa dove attualmente sono stati spostati molti servizi e ambulatori del poliambulatorio di via Malta, e la sede centrale dell’Asp di Caltanissetta. Inoltre, si trovano altri luoghi ad alto tasso di frequentazione come una struttura religiosa, il Cefpas, vari negozi di vicinato, locali pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e un parco pubblico. Ogni giorno centinaia di persone transitano in questa strada ma molti pedoni sono costretti ad affrontare i rischi causati dall’eccessiva velocità delle auto che percorrono via Luigi Monaco in entrambi i sensi di marcia. Inoltre, la carenza di segnali stradali accentua una situazione già di per sé critica: molti automobilisti, presi dalla fretta di recarsi al posto di lavoro o dalla disattenzione, incentivati dalla presenza di una strada ampia e rettilinea, ignorano i limiti di velocità, mettendo in pericolo i pedoni. La strada non offre una protezione adeguata a chi cammina a piedi, poiché sono assenti attraversamenti pedonali ben segnalati, marciapiedi abbastanza larghi o zone sicure dove fermarsi in attesa di attraversare, senza tralasciare l’assenza di una chiara segnalazione della fermata del trasporto urbano e di puntuali dissuasori di velocità. Basta porsi come spettatore nel tratto rettilineo di tale via, nelle ore di punta, per assistere allo sfrecciare di veicoli a velocità eccessive”. La Fials chiede quindi un intervento urgente per garantire la sicurezza dei pedoni in quei tratti di strada molto frequentati.