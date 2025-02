Caltanissetta. Risiko Club Ufficiale, il 20 febbraio al via le semifinali del XVII° Torneo “Eclettica”

Domani giovedì 20, presso Eclettica Street Factory, con inizio alle 20.45 si giocheranno i tavoli delle semifinali del XVII° Torneo “Eclettica” valido per il ranking nazionale 2025.

I tre tavoli saranno composti, tavoli 1: Manuel Carapezza, Calogero Maira, Gaetano Piazza e Gabriele Taschetti; tavolo 2: Michele Cammarata, Giorgia Moscarelli, Giancarlo Ciulla e Simone Pecoraro; tavolo 3: Alessia Pinzino, Luigi Tricoli, Giulia Gulino e Manlio Pasqualino. I rispettivi vincitori dei tre tavoli raggiungeranno in finale Andrea Kiswarday che si è qualificato direttamente essendo arrivato primo in classifica nella fase di qualificazione.

“Una semifinale “tosta “con la presenza di tre ragazze, di giovani e di qualcuno più avanti con l’età. – dichiarano dal direttivo – Questo è il giusto mix che rende il nostro Club una realtà in campo nazionale. Contiamo entro il mese in corso di potere fare l’assemblea dei soci per presentare il programma dell’attività 2025 con vari gruppi di lavoro che possano dedicarsi all’organizzazione degli eventi: tornei interni, Master, Open e quant’altro ci sarà in agenda. Intanto ci godiamo questa semifinale attorniata da tavoli di amichevoli”

Appuntamento per tutti domani giovedì 20 da Eclettica alle 20.45.